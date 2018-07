Somedia Promotion: Nadja Müller-Calabrese übernimmt die Leitung

Per Juli übernimmt Nadja Müller-Calabrese – seit 25 Jahren bei Somedia – die Geschäftsführung der Somedia Promotion. Die bisherige Stellvertreterin von Thomas Kundert verantwortet damit bei Somedia neu den Geschäftsbereich Werbemarkt, wie es in einer Mitteilung heisst. Müller-Calabrese ist somit für die Werbevermarktung der Zeitungen, Radio, TV und Online verantwortlich. Kundert trat im Juli die Nachfolge von Andrea Masüger als CEO von Somedia an (persoenlich.com berichtete).

Neu zu Somedia Promotion als Leiter Beratungsteams wechselt Urs Lorenz. Der langjährige Geschäftsführer von Radio Zürisee Werbe AG übernimmt die Leitung der crossmedialen Beratungsteams ausserhalb der Agglomeration Chur. Der Bereich «Digitale Werbung» wird neu von Harry Stöckler verantwortet und der Bereich «Key Account Management» von Mandy Klebig. Der Somedia-Geschäftsbereich Nutzermarkt wird weiterhin von Andres Hartmann verantwortet. (pd/cbe)