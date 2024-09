Amorana: Naomi Lareine wird Botschafterin

Publiziert am 09.09.2024

Im Rahmen der Feier zum 10-Jahr-Jubiläum hat Amorana eine neue Ambassadorin vorgestellt: Naomi Lareine. Die Schweizer Sängerin überraschte in der Brasserie Dupont in Zürich mit einer exklusiven Showeinlage, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Zusammenarbeit zwischen Amorana und Naomi Lareine basiere auf einer gemeinsamen Vision: Offenheit, Selbstbestimmung und Selbstliebe. Während Amorana in den letzten zehn Jahren den Dialog über Sexualität in der Schweiz massgeblich geprägt habe, bringe Naomi Lareine ähnliche Botschaften in ihrer Musik zum Ausdruck, schreibt Amorana.

«Naomi Lareine verkörpert genau die Eigenschaften, die wir als Marke fördern möchten: Mut, Authentizität und die Freiheit, zu sich selbst zu stehen. Sie inspiriert Menschen, ihre eigene Identität zu finden und stolz darauf zu sein – so wie wir mit unseren Produkten und unserer Philosophie», wird Isabelle von Wartburg, Marketingleiterin von Amorana, zitiert.

«Amorana und ich teilen eine ähnliche Philosophie. Für mich ist es wichtig, dass Menschen sich selbst lieben und zu ihrer Sexualität stehen können, ohne sich von gesellschaftlichen Normen einschränken zu lassen. Ich freue mich sehr, Teil dieser Reise zu sein und zusammen mit Amorana etwas Einzigartiges zu schaffen», wird Naomi Lareine zitiert. (pd/wid)