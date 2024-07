Lidl Schweiz: Nathalie Forrer wird Marketingleiterin

Publiziert am 25.07.2024

Nathalie Forrer wird per 1. August 2024 Head of Marketing von Lidl Schweiz und übernimmt die Leitung des 30-köpfigen Marketingteams. Sie ersetzt Raphael Werner, der das Unternehmen nach 15 Jahren auf eigenen Wunsch hin verlassen hat, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Ich freue mich riesig darauf, als neue Head of Marketing bei Lidl Schweiz mein vielseitiges Wissen einzubringen. Ich bin sehr motiviert, gemeinsam mit meinem grossartigen Team unsere ambitionierten Ziele zu erreichen», so die im Thurgau wohnhafte St. Gallerin.

Nicholas Pennanen, CEO von Lidl Schweiz, ergänzt: «Es freut mich, dass wir mit Nathalie Forrer eine neue Head of Marketing aus den eigenen Reihen ernennen können. Sie bringt viel Erfahrung mit und ist mit den Marketingkanälen von Lidl Schweiz mehr als vertraut.»

Nathalie Forrer hat ihre Laufbahn bei der St. Galler Kantonalbank gestartet. 2017 wechselte sie in die Marketingabteilung von Lidl Schweiz und war dort für die Erstellung wöchentlicher Werbemittel wie dem Werbeprospekt verantwortlich. 2020 wurde sie zur Abteilungsleiterin bei Lidl Schweiz befördert. Forrer schloss ein Bachelor-Studium in Unternehmenskommunikation an der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ) ab und absolvierte seither mehrere Zusatzausbildungen. Zuletzt war die heute 34-Jährige für Lidl Belgien und Luxemburg tätig. (pd/cbe)