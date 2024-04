ZFV: Nathalie Lüthi wird neue CMO

Publiziert am 30.04.2024

Am 5. August wird Nathalie Lüthi als Chief Marketing Officer (CMO) bei den ZFV-Unternehmungen starten und in dieser Funktion der Geschäftsleitung des ZFV angehören, teilt das Gastronomieunternehmen mit. Nathalie Lüthi verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Marketing und Kommunikation mit Berührungspunkten zu den Themen Nachhaltigkeit und Sales.

Zuletzt war Nathalie Lüthi als Head of Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung bei Zürich Tourismus tätig. Zuvor war sie in ähnlicher Funktion bei Red Bull Schweiz für die erfolgreiche Positionierung der Marke in der Schweiz verantwortlich. Die Eidgenössisch dipl. Marketingplanerin verfügt über verschiedene weiterführende höhere Weiterbildungen in den Bereichen strategisches Kommunikationsmanagement, Management und Leadership, sowie Organisationsberatung und -entwicklung. (pd/spo)