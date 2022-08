Feinheit: Nationalrat Jon Pult wechselt in den VR

Mit der Transformation zur «holakratischen Organisation» vor rund drei Jahren unterstrich Feinheit laut eigenen Angaben den Grundsatz, «dass erfolgreiches Unternehmertum für die Marketing- und Kommunikationsagentur auch die Teilhabe der Mitarbeitenden am Unternehmen bedeutet». Die Partnerschaft aus den Reihen der Angestellten sei seither ausgeweitet worden. Der Entscheid habe sich gemäss einer Mitteilung ausgezahlt: Tiefe Fluktuation, erfolgreiche Geschäftsjahre und Projekte sowie ein selbstorganisierter Umgang mit den Auswirkungen der Pandemie.

Um die Mitwirkung auf allen Ebenen zu stärken, hätten die Partnerinnen und Partner von Feinheit das Recht, ein Mitglied des Verwaltungsrates vorzuschlagen, das die Sichtweise der operativen Agenturarbeit und die Anliegen der Partnerinnen und Partner einbringen könne. Diese schlugen der Generalversammlung am 1. Juni 2022 den langjährigen Berater Jon Pult vor, der auch einstimmig gewählt wurde.

Pult ist seit über sechs Jahren als Strategie- und Kommunikationsberater in der Agentur tätig. 2019 wurde der studierte Historiker und ehemalige Grossrat und Präsident der SP Graubünden zudem für den Kanton Graubünden in den Nationalrat gewählt. Sein Schwerpunkt bei Feinheit liegt in der Strategieentwicklung und Konzeption von Kampagnen sowie in der Bewältigung von kommunikativen Herausforderungen von Akteuren aus Zivilgesellschaft und Politik.

«Die hohe Glaubwürdigkeit und beachtliche Erfolgsbilanz, die Feinheit in den letzten Jahren im Bereich der politischen Kommunikation und Kampagnenführung erlangt hat, ist auch auf die Expertise von Jon Pult zurückzuführen. Davon zeugen nicht nur die zuletzt sehr erfolgreichen Abstimmungskampagne zur Pflege-Initiative, zur Volksinitiative ‹Kinder ohne Tabak› oder zum Filmgesetz», wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Pult sagt: «Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und den Perspektivwechsel innerhalb von Feinheit. Nach über sechs Jahren Konzeptions- und Beratungsarbeit in die strategische Oberleitung des Unternehmens zu wechseln, empfinde ich als Privileg. Ich danke den Partnerschaften für das Vertrauen.»

Verwaltungsratspräsident Moritz Zumbühl ergänzt: «Die Kundschaft von Feinheit hat in den letzten Jahren stark von Jons strategischem Geschick und politischem Instinkt profitiert. Ein Glück, dass er seine Fähigkeiten nun im Verwaltungsrat für das Unternehmen einsetzen kann, damit die Erfolgsgeschichte von Feinheit als führende Anbieterin von wirksamen Kommunikationslösungen und Kampagnen weitergeschrieben werden kann.»

Eine punktuelle operative Zusammenarbeit von Jon Pult und Feinheit bleibe im Rahmen von Mandaten möglich, wie es weiter heisst. Sein Anstellungsverhältnis als Mitarbeiter der Agentur werde hingegen im Sinne einer sauberen Governance auf Ende dieses Monats beendet. (pd/tim)