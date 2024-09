Publiziert am 16.09.2024

Bereits zum zweiten Mal hat die Agentur Jeff die langjährige Kundin Ikea Schweiz bei der Konzeption, Planung und Umsetzung ihrer Ausstellung an den Zurich Design Weeks unterstützt. Unter dem Motto «It's time for a good night's sleep» können Besucherinnen und Besucher noch bis am 29. September in der immersiven Ausstellung in der Photobastei in Zürich mit allen Sinnen die Bedeutung und Dimensionen des guten Schlafs erleben, heisst es in einer Mitteilung.

Mit den unterschiedlichen, teils interaktiven Exponaten und Interior Designs möchte Ikea nicht nur Inspiration für das eigene Schlafzimmer bieten, sondern ein breites Zielpublikum für ein essenzielles, alltägliches Thema sensibilisieren. Guter Schlaf sei nicht nur wichtig, um sich frisch zu fühlen, sondern auch für unsere kognitiven Funktionen, für Konzentration und Motivation und für ein gesundes Leben.

Ob surreal anmutendes Himmelbett, atmendes Kissen oder verschiedene Licht- und Toninstallationen – die immersiven Inszenierungen sollen zum Nachdenken anregen und Antworten auf die Frage liefern: «Was brauche ich für guten Schlaf?».

Nemo schläft mit «zwei Kissen»

Eröffnet wurde die temporäre Installation am vergangenen Mittwoch mit einem Pre-Opening-Event. Neben verschiedener Experten-Talks wartete auf die Gäste ein besonderes Highlight: Als Special Guest trat Nemo mit einer akustischen Version von «The Code» auf. Dabei verriet Nemo den Anwesenden laut Mitteilung mehr zur persönlichen Schlafroutine. «Ich schlafe immer mit zwei Kissen», sagt Nemo.





Für die Gestaltung des «Pink Rooms» rund um das Element Komfort liess Ikea sich von Nemo und dem fast schon legendären rosafarbenen Fischerhut aus Kunstpelz inspirieren. Der Farbe Pink wird eine beruhigende Wirkung zugeschrieben. In Kombination mit der flauschigen Materialisierung gelang es, ein sogenanntes Dreamscape zu realisieren, bei dem die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit verschwimmen.

Jeff ist Lead Agentur der Ikea Schweiz für den Bereich Event & Experience und durfte in Co-Creation mit dem Kunden die Konzeption und Umsetzung des Ausstellungsdesigns verantworten sowie auch die Vernissage und weitere Veranstaltungen wie beispielsweise themenspezifische Workshops für Ikea-Mitarbeitende gestalten und organisieren. (pd/wid)