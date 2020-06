Mit Wernli «Choco Petit Beurre au lait» konnte Spool das schweizweit erste Sampling nach dem Lockdown durchführen. Gestartet wurde letzte Woche in Winterthur, bis anfangs Juli werden alle grossen Schweizer Bahnhöfe besucht. Etwas Nervosität sei vorhanden gewesen, heisst es in einer Mitteilung von Spool, denn: «Einerseits konnte nicht eingeschätzt werden, wie die Frequenzen sein werden, andererseits war völlig offen, wie die Resonanz aussehen wird.» Die Aufregung sei jedoch umsonst gewesen: «Es wurden Kontakt-Rekordzahlen erreicht und die Passanten freuten sich sehr über die sympathische Überraschung – wieder ein Schritt mehr in Richtung Normalität», so Spool.

Zu jedem Sample wurde zudem ein Coop-Rabatt-Coupon abgegeben, welcher Rabatt auf das Sortiment gewährt.

Verantwortlich bei Hug AG: Bernadette Rupp, Maya Wisard; verantwortlich bei Spool AG: Patrick Elmer, Marco Baumgartner, Viviana Altorfer. Visuals: erdmannpeisker