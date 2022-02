Empack 2022: Networking, Talks und Ausstellungen

Vom 30. bis 31. März 2022 findet in der Bernexpo die Empack, der zentrale nationale Branchentreffpunkt der Schweizer Verpackungsszene, statt. 70 Ausstellende sind bereits angemeldet, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, schreiben die Organisatoren. Dank der Unterstützung des Kompetenzpartners Schweizerisches Verpackungsinstitut (SVI), sei ein vielfältiges Rahmenprogramm auf die Beine gestellt worden.

Highlights sind die «Packaging Talks» in Zusammenarbeit mit dem SVI, eine spezielle «Award Exhibition», first-hand Insights, Fallstudien und spannende Talks. Mit einer «Workbench»-Zone und vielen anderen Networking-Zonen für die lang ersehnte Live-Kommunikation werden alle Elemente und Komponenten zum übergeordneten Messethema «The future of packaging» die Schweizer Industriekompetenz zusammenbringen. Dazu werden rund 3500 Gäste für beide Messetage in der Hauptstadt erwartet. Während dieser Zeit kann man auch die Produkte des «Swiss Packaging Award 2021» vom SVI am Stand G42 in der Halle 3.0 begutachten.

Spezialisiert und fokussiert können die Besucher der Messe den gesamten Verpackungsteil der Wertschöpfungskette von der kreativen Entwicklungsphase bis hin zum technischen Verpackungs- und Abfüllprozess mit modernsten Maschinen erleben.

Kristina Nadjarian, Marketing & Content Managerin bei Easyfairs Switzerland, freut sich mit ihrem Team auf die Messe: «Live-Events wie Messen schaffen einzigartige, persönliche Begegnungen – das kann in dieser Form kein anderes Marketing-Tool. Besonders die Teilnahme an Fachmessen wie der Empack und der parallel stattfindenden Logistics & Automation ist meiner Meinung nach extrem wichtig für die Akteure der jeweiligen Branchen.»

