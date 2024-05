Martin Künzi: Neuanfang für den Enigma-Partner

Publiziert am 29.05.2024

Die Nachricht kam am Mittwoch in einer E-Mail «In eigener Sache» an Freunde, Bekannte und Geschäftspartner: «Ich habe mich für eine berufliche Neuausrichtung entschieden und Enigma auf Ende Februar verlassen», schreibt Martin Künzi, der Partner bei der Digitalagentur war. Auf Anfrage von persoenlich.com erklärt der 50-Jährige: «Ich will nochmal etwas aufbauen können und dazu brauche ich die nächsten Jahre.»

Der Marketingexperte lanciert ein neues Angebot mit dem Namen Mosaik. Dabei liegt sein Fokus auf die Entwicklung von Marken für Unternehmen und Personen. «Marken müssen sich sehr gut kennen, um künstliche Intelligenz wirksam einzusetzen, sonst entsteht Einheitsbrei, den niemand will. Deshalb eröffnen sich in diesem Kontext für mich viele Möglichkeiten, wo ich meine persönliche Leidenschaft leben kann, Unternehmen in der Weiterentwicklung Ihrer Marken zu unterstützen», erklärt Künzi auf gegenüber persoenlich.com. Enigma sei vorwiegend im digitalen Marketing, Marketing-Automation und auf Performance ausgerichtet.

Ausserdem hat er mit seiner Frau ein Hotel mit elf Zimmern oberhalb von Meiringen gekauft. «Meine Frau und ich wollen ein Sabbatical-Angebot schaffen», erklärt Künzi. «Ein solches Konzept zu Ende zu denken, das Hotel in einem Haus von 1899 zu renovieren und dafür fit zu machen, braucht Zeit.» (spo)