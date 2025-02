Publiziert am 10.02.2025

Nau Advertising betreut Nau.ch sowie die regionalen Ableger in Zürich, Bern, Basel, Luzern, Ostschweiz und Aargau. Auch Travelnews und die Nau-Magazine fallen in den Zuständigkeitsbereich der neuen Unit, steht in einer Medienmitteilung.

Die Leitung von Nau Advertising übernimmt Dragan Dojcinovic als Managing Director. Nicola Molinara fungiert als Strategic Partnerships Director, Tiziano Obrecht als Advertising Director. Die Commercial Content-Abteilung wird von Lea Steuri und Stéphanie Hofer in Co-Leitung geführt, während Jelena Popovic die Ad Operations leitet.

Die neue Geschäftseinheit konzentriert sich auf Grossformat-Werbung und Content-Lösungen. Ein zwölfköpfiges Verkaufsteam betreut Werbekunden in der gesamten Schweiz. (pd/nil)