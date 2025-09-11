Publiziert am 11.09.2025

Die Omnicom Media Group Schweiz betreut ab sofort die Zürcher Immobilienfirma huusverchauf.ch. Das Unternehmen ist auf Verkauf und Vermietung von Wohnimmobilien im Kanton Zürich spezialisiert.

Die Agentur will huusverchauf.ch durch gezielte Kampagnen bei der Stärkung der Marktpräsenz unterstützen. «Wir freuen uns, dass wir mit huusverchauf.ch unsere Expertise in der Immobilienbranche einbringen dürfen», wird Jens Brecht, CEO Omnicom Media Group Alpine, in einer Mitteilung zitiert.

Sebastian Dimmeler, Inhaber von huusverchauf.ch, sieht in der Zusammenarbeit eine Unterstützung bei der Neukundengewinnung: «Dadurch sind wir in der Lage, neue Verkaufsmandate schneller und effizienter zu akquirieren.»

Die Omnicom Media Group Schweiz umfasst die Mediaagenturmarken OMD und PHD und beschäftigt rund 100 Mitarbeitende. Das Unternehmen berät Kunden in den Bereichen Strategie, Kommunikation, Mediaplanung und Mediaeinkauf. (pd/cbe)