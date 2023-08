APG|SGA: Neue Chefin für Produkt- und Marktkommunikation

Die 28-jährige Céline Denz wird ab 1. September 2023 die Abteilung Produkt- und Marktkommunikation übernehmen und in dieser Eigenschaft direkt im Unternehmensbereich von Beat Holenstein (Leiter Marketing & Partner Market) angesiedelt. Denz ist eine ausgewiesene Marketingfachfrau und im Mai 2019 in die APG|SGA eingetreten, heisst es in der Mitteilung. Nach verschiedenen Stationen im Key Account Management und im Marketing übernimmt sie nun die Verantwortung für das sechsköpfige Team.

Céline Denz und ihr Team sind verantwortlich für sämtliche Kommunikationsmassnahmen des APG|SGA- Produkt- und Dienstleistungsportfolios. Dazu gehören Verkaufsförderungs- und Kommunikationsmassnahmen, Organisation von Events sowie die gesamten Online Marketing-Aktivitäten (Websites, Internet, Content und E-Mail-Marketing usw.). Zum Aufgabenbereich gehören ebenso die Weiterentwicklung der Social Media-Kanäle der APG|SGA mit LinkedIn, Facebook, Instagram und YouTube.

Beat Holenstein meint dazu: «Ich freue mich sehr, dass wir mit Céline Denz eine dynamische und kreative Persönlichkeit gefunden haben, die neue Akzente in der Kommunikation des vielfältigen Produkt- und Dienstleistungsportfolios der APG|SGA setzen wird und damit die Position der APG|SGA als Markt- und Innovationsführerin im Markt der Out of Home Medien untermauert.» (pd/wid)