Weleda: Neue Chief Marketing Officer Cosmetics

Publiziert am 19.11.2024

Susanne Schgaguler wird zum 1. Januar 2025 neue Chief Marketing Officer Cosmetics bei Weleda, wie es in einer Mitteilung heisst. Schgaguler arbeitet seit fünf Jahren bei Weleda, seit Frühling 2022 in der Rolle als Head Group Brand Management Cosmetics. Sie bringt 20 Jahre Erfahrung in der Konsumgüterbranche mit, unter anderem aus dem Marketing bei Novartis, dem Product & Sales Management bei LVMH und dem Brand Management bei Procter & Gamble.

«Susanne hat gezeigt, dass sie mit ihrer ausgeprägten Branchen- und Markenexpertise, ihrer starken Umsetzungskraft und Führungsstärke massgeblich zum Wachstum der Marke beiträgt. Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit», wird Weleda-CEO Tina Müller zitiert. «Ich freue mich darauf, in meiner neuen Rolle mit den Kolleginnen und Kollegen an der Modernisierung der Marke zu arbeiten, die Werte von Weleda als Sustainable Native erlebbar zu machen und mit starken Innovationen zu begeistern», wird Susanne Schgaguler zitiert. Sie wird vom Hauptsitz in Arlesheim aus an Tina Müller berichten.

Der bisherige CMO, Lars Zirpins, wird das Unternehmen im Dezember in beiderseitigem Einvernehmen nach zwei erfolgreichen Jahren bei Weleda verlassen. (pd/wid)