Gassmann Media: Neue Co-Geschäftsleitung übernimmt

Per 1. Juli 2020 übernehmen André Dummermuth und Jean-Luc Evalet die Geschäftsleitung der Gassmann Media. Der bisherige Geschäftsführer, Martin Bürki, hat sich entschieden, aus-serhalb der Medienbranche eine neue Herausforderung anzutreten. Er übernimmt die Stelle als CEO bei Swissteach in Nidau, welche im Bereich E-Learning tätig ist, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dummermuth ist seit sechs Jahren für die Gassmann Media tätig und wird den lokal-regionalen Verkauf leiten. Für den nationalen Markt wird Jean-Luc Evalet verantwortlich sein und in dieser Funktion auch die Vermarktung der Inseratepools Der Zeitunspool und ARC sowie die Koordination mit den Romandie Combi-Partnern übernehmen. Er ist zudem weiterhin für den Amtlichen Anzeiger Biel/Leubringen und Nidauer Anzeiger mit entsprechenden Inseratekombis zuständig.

Beim Journal du Jura wird Pierre-Alain Brenzikofer im Herbst 2020 mit einem Teilpensum die Verlagsleitung übernehmen. Für das Bieler Tagblatt wird die zukünftige Verlagsleitung noch gesucht. Manuela Rufer betreut als Mitglied der Geschäftsleitung der Gassmann Media weiterhin das Marketing sowie den Nutzermarkt für das Bieler Tagblatt und Journal du Jura sowie die anderen Verlagsprodukte.

Wie es weiter heisst, wird diesen Sommer Gassmann Media ins Medienzentrum umziehen. Damit werden alle Geschäftsaktivitäten der beiden Tageszeitungen Bieler Tagblatt und Journal du Jura sowie der elektronischen Medien Radio Canal 3 und TeleBielingue im Communication Center konzentriert. (pd/cbe)