Frontify: Neue Doppelspitze im Marketing

Zum 1. Oktober 2022 übernimmt Rebecca Rosborough die Stelle als Global CMO (Chief Marketing Officer). Zeitgleich wird Digge Zetterberg Odh Head of Communications bei Frontify. Dies teilte das St. Galler Software-as-a-Service-Unternehmen am Donnerstag mit.

Rebecca Rosborough bringt laut Mitteilung langjährige Erfahrung im internationalen Marketing mit und pendelt für Frontify zwischen den USA und Amsterdam. Zuletzt war sie für das Adtech-Unternehmen MiQ tätig und beaufsichtigte dort alle globalen Marketing- und Kommunikationsaktivitäten. Vor ihrer Tätigkeit bei MiQ arbeitete Rosborough als Global CMO bei der Medienplattform Teads. Dort war sie für die Gesamtleitung und den Betrieb der globalen Marketing- und Kommunikationsabteilung in 18 Märkten verantwortlich und unterstützte damit den geplanten Exit des Unternehmens. Rosborough hat ausserdem zehn Jahre für verschiedene Agenturen gearbeitet und Marketing- und Digitalstrategien in den Regionen EMEA und APAC entwickelt und umgesetzt. Als Co-Vorsitzende von WiQ, einer Unternehmensinitiative, setzte sie sich für Gleichberechtigung, Inklusion und eine stärkere Präsenz von Frauen in der Medien- und Technologiebranche ein.

«Mit Rebecca Rosborough haben wir eine Marketingspezialistin für uns gewonnen, deren Werte perfekt zu unserer Unternehmenskultur passen», wird Frontify-Gründer Roger Dudler zitiert. «Sie weiss genau, wie man eine globale Marke in einem schnell wachsenden Unternehmen aufbaut. Ausserdem kennt sie den US-Markt wie ihre Westentasche. Dieses Gesamtpaket wird Frontify auf ein neues Level bringen – in Sachen Marketing und Internationalisierung.»

Marktführerschaft stärken im Heimatmarkt DACH

Digge Zetterberg Odh, die 2021 als Partnership Managerin zu Frontify kam, arbeitet laut Mitteilung seit über 15 Jahren in der Werbebranche. Ihre Karriere startete 2000 bei einer PR-Agentur in Berlin. Sie leitete die Kommunikation für Skandinaviens grösstes Agenturnetzwerk The North Alliance, war journalistisch tätig und Mitveranstalterin des Podcasts der grössten schwedischen Marketingpublikation. Bis 2021 war sie COO einer Digitalagentur, die Marken bei der digitalen Transformation unterstützt. Zusätzlich setzt sie sich leidenschaftlich für das Thema Gleichstellung der Geschlechter in der Arbeitswelt ein: Zum Beispiel im Vorstand der NGO equalisters. Heute lebt sie mit ihrer Familie in Stockholm und wird als Head of Communications besonders das Marketing im Kernziel- und Heimatmarkt DACH für Frontify vorantreiben.

«Meine Erfahrung aus dem Partnership Management bei Frontify möchte ich mitnehmen und für meine neue Position einsetzen. Zum Beispiel in Form von Co-Marketing. Wir haben so starke Partner und Kunden an unserer Seite und wenn wir unsere Kräfte bündeln, kann nur jede Seite davon profitieren», so Zetterberg. (pd/cbe)