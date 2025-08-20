CH Media: Neue Einheit für inhaltliche Vermarktung

Publiziert am 20.08.2025

CH Media Mind bündelt die inhaltlich getriebene Vermarktung unter einer neuen Marke, die Kunden und Agenturen umfassende Kommunikationslösungen anbietet, heisst es in einer Medienmitteilung. Die neue Abteilung dient als interne und externe Anlaufstelle für All-Media-Lösungen, Content Marketing und Storytelling über alle Kanäle hinweg – von Digital und Print bis Radio und TV.

Florian Sonderegger übernimmt deren Leitung. Er ist seit 2024 bei CH Media tätig und verantwortete bislang den Bereich Commercial Content und Innovation innerhalb der Vermarktung. Zuvor war er unter anderem für TX/20 Minuten, Vice und die dazu gehörende Kreativagentur Virtue tätig, heisst es weiter.

Neue Rolle für Tarkan Özküp

Tarkan Özküp, der in seiner bisherigen Rolle als Chief Commercial Officer von CH Media den Bereich Commercial Content und Innovation aufgebaut hat, wird den Ausbau von CH Media Mind strategisch begleiten. Parallel dazu übernimmt er die Rolle als Director Customer Relations & Strategic Market Development.

Darüber hinaus wird er strategische Projekte im Bereich Marketing und Sales für das Unternehmen umsetzen. Nach dem Vorbild der CH Media Academy für angehende Journalistinnen und Journalisten ist unter anderem die gezielte Ausbildung von Nachwuchs im Bereich Sales und Marketing geplant. (pd/spo)