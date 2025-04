Publiziert am 08.04.2025

Per 1. Juli wird die Migros Marketing Romand AG gegründet, wie aus einer Mitteilung des Detailhändlers vom Dienstag hervorgeht. In ihr schliessen sich die Migros-Genossenschaften Genf, Wallis, Waadt und Neuenburg-Freiburg sowie die Migros Supermarkt AG zusammen. Die neue Vermarktungsstelle hat ihren Sitz in Ecublens (VD).

Sortiment besser abstimmen

Durch die Zentralisierung soll das Sortiment besser auf die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden abgestimmt werden. Die Migros erhofft sich dadurch einen höheren Marktanteil in der Region.

Die Genossenschaften würden aber in der Auswahl der regionalen Produkte unabhängig bleiben. «Diese wird entsprechend weiterhin jeweils von den einzelnen Genossenschaften entschieden», präzisiert die Medienstelle auf Anfrage von persoenlich.com. «Die MMR erlaubt hingegen, das regionale Sortiment verstärkt in der ganzen Romandie zu entwickeln.»

Der Verwaltungsrat der neuen Einheit setzt sich aus Vertretern der beteiligten Genossenschaften, der Migros Supermarkt AG und der Migros Logistique Romande AG zusammen. Die Geschäftsleitung übernimmt Bertrand Salamin, der das Projekt seit November 2024 leitet.

Stellenabbau noch unklar

Ob die Zentralisierung zu einem Stellenabbau führen wird, sei noch unklar, sagte ein Migros-Sprecher auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Es sei auch noch zu früh, um eine Zahl für einen allfälligen Arbeitsplatzabbau zu nennen.

Die neue Marketingzentrale in Ecublens werde rund 30 Stellen schaffen. Zudem würden in den vier Genossenschaften einige Stellen für das regionale Produktmanagement beibehalten.

Sollte es zu einem Stellenabbau kommen, würden für die Betroffenen in erster Linie Lösungen innerhalb der Migros-Gruppe gesucht, sagte der Sprecher weiter. Weitere Informationen sollen im Juni folgen. (awp/sda/spo)