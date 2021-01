Anfang Januar 2021 hat Jella Hoffmann die Gesamtverantwortung für die Forschungsabteilung der Wemf übernommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die promovierte Medienforscherin arbeitete seit September 2012 als Director of Product Management and Ad-hoc Research und stellvertretende Forschungsleiterin im Unternehmen. Seit August 2019 ist sie Mitglied der Wemf-Geschäftsleitung.

Die personelle Veränderung ist Teil eines sorgfältig geplanten, längerfristigen Übergabeprozesses. Jella Hoffmann übernimmt von Harald Amschler, der als Wemf-Forschungsleiter die Schweizer Medienforschung seit 1998 wesentlich mitprägte. Harald Amschler bleibt Stellvertretender Wemf-Geschäftsführer und vertritt CEO Marco Bernasconi sowie die neue Forschungsleiterin. Ausserdem übernimmt er Spezialprojekte auf der Gesamtunternehmensebene.

Harald Amschler lässt sich wie folgt zitieren: «Frau Jella Hoffmann ist nicht nur eine begnadete Medien- und Onlineforscherin, sie kennt auch die Branche, das Unternehmen und unsere Produkte aus dem Effeff. Dies macht sie für mich zur idealen Nachfolgerin.»

Hoffmann freut sich über die neue Herausforderung: «Das Forschungsteam hat dieses Jahr viel vor: Wir starten die Erhebung mit dem komplett überarbeiteten Forschungssystem, lancieren die frisch entwickelte Wemf-Psychografie ‹Mach Values› und es wird eine neue Führungskräftestudie geben.» Schmunzelnd fügt sie an: «Natürlich habe ich auch noch die eine oder andere weitere Idee.» (pd/lol)