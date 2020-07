Goldbach Publishing: Neue Fricktaler Zeitung neu im Portfolio

Die Neue Fricktaler Zeitung erweitert das Portfolio von Goldbach um einen weiteren Schweizer Regional-Titel, wie es in einer Mitteilung heisst. Neben der dreimal wöchentlich erscheinenden Print-Ausgabe vermarktet Goldbach Publishing auch deren Digital-Angebot und wird dadurch Ansprechpartnerin für nationale und überregionale Kunden.

Die unabhängige Zeitung blickt auf eine 160-jährige Tradition zurück und berichtet insbesondere über Themen aus der Wirtschaft, Politik und Gesellschaft in der Region. Die Redaktion in Frick ist für das Obere Fricktal, die Redaktion in Rheinfelden für das Untere Fricktal verantwortlich. Am Dienstag und Freitag erreicht die Print-Ausgabe 15'000 Leserinnen und Leser. Die Grossauflage am Donnerstag wird jeweils an alle Fricktaler Haushaltungen mit 80'000 Bewohnerinnen und Bewohnern verteilt. Neben der Print-Ausgabe sind die Informationen auch digital auf TV-Screens, via Mobile-App, im Internet oder als E-Edition verfügbar.

«Die Zusammenarbeit mit Goldbach Publishing sehe ich als klare Win-Win-Situation. Dank der Kooperation gewinnt unser Medienangebot in der Nordwestschweiz deutlich an Stärke – zum Vorteil unserer nationalen Kunden», lässt sich Walter Herzog, Verleger der Neuen Fricktaler Zeitung, in der Mitteilung zitieren. (pd/lol)