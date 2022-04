Die Marke Agrola steht seit 1963 ausschliesslich für fossile Brennstoffe, wie es in einer Mitteilung heisst. Das soll sich ändern, denn Agrola sei seit längerer Zeit auch im Markt für Ladelösungen tätig und das nicht nur an Tankstellen, sondern neu auch für private und gewerbliche Bauten. Die Kompetenz von Agrola sind laut eigenen Angaben das komplexe Engineering und die Ausstattung beziehungsweise Nachrüstung von Mehrfamilienhäusern und Gewerbeliegenschaften mit Ladelösungen.

Agrola hat für diesen gemäss Mitteilung «äusserst umkämpften Markt» zusammen mit der St. Galler Agentur am Flughafen eine umfassende Kampagne entwickelt, bei der mit ladeloesungen.ch mit Triage-Funktion sowie einem Online-Preisrechner den Mainpoint of Contact bildet. Das Thema sei aufgrund der unterschiedlichen, an der Evaluation beteiligten Interessensgruppen, besonders bei der Nachrüstung von Mehrfamilienhäusern im Stockwerkeigentum, ziemlich kompliziert – jedoch auch komplex.

Auf dem einfach bedienbaren Tool werden Immobilienprofis, Hausverwalter, Stockwerkeigentümer und Mieter individuell durch den Evaluationsprozess geführt. Schon mit ein paar wenigen Angaben lasse sich auf der Microseite ein Richtpreis für die gewünschten Ladestationen entlocken, wie es weiter heisst. So sei es für Immobilienprofis und Verwaltungen «überraschend einfach und bequem, sich einen ersten Überblick über Möglichkeiten und Kosten für die vielfältigen Wünsche ihrer Kunden zu verschaffen». Die Power in Sachen Umgang mit Energie, Engineering-Know-how und Baukompetenz würden in den Key Visuals für Agrola augenzwinkernd in Szene gesetzt.

Verantwortlich bei Agrola: David Oehler (Leiter Marketing), Sämi Krebs (Fachspezialist Marketing), Andreas Maurer (Produktmanager Elektromobilität), Marcel Bühlmann (Leiter Verkauf Elektromobilität); verantwortlich bei Agentur am Flughafen, St. Gallen: René Eugster (Gesamtverantwortung), Dominique Rutishauser (Creative Direction), Ketil Eggum (Art Direction), Miriam Egli (Beratung/Text), Vision Studios, Balgach (Fotografie und Bildbearbeitung), Flightcode (Programmierung). (pd/tim)