Publiziert am 08.12.2025

Ziel sei es, die Entwicklungen des Familienunternehmens auf die Marke zu übersetzen und damit die Positionierung im Markt gezielt zu stärken. Das Mandat umfasst die ganzheitliche Weiterentwicklung: strategisch, inhaltlich und im Design.

«Riposa steht seit Jahrzehnten für die Essenz von Schweizer Handwerk und ein Produkt, das Schlafgesundheit in den Fokus rückt. Unsere Aufgabe ist es, dieses tief verankerte Versprechen in einer zeitgemässen und zukunftsorientierten Markenidentität erkennbar zu machen», wird Jan Keller, Lead Consultant von Made Identity in einer Medienmitteilung der Agentur zitiert.

Die Zusammenarbeit startete mit einem umfassenden Audit und der Definition von Brand Initiativen, welche im Rahmen der Partnerschaft umgesetzt werden.

Auch auf Kundenseite freut man sich über die Zusammenarbeit. «Made Identity hat uns mit ihrer strukturierten Herangehensweise und der Fähigkeit überzeugt, unsere familiären Werte und unsere Ambitionen für gesunden Schlaf in klare Zielsetzungen zu überführen», lässt sich Walter Tagliaferri, Leiter Marketing und Kommunikation bei Riposa, in der Mitteilung zitieren. (pd/nil)