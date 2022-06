Zoo Zürich: Neue Leiterin Marketing & Edukation

Claudia Herkert-Derungs wird ab dem 1. November 2022 Leiterin Marketing & Edukation im Zoo Zürich. Sie folgt auf Markus Rege, der vorzeitig in den Ruhestand tritt.

«Wir freuen uns, mit Claudia Herkert-Derungs einen ausgewiesenen Profi der Marketingbranche an Bord geholt zu haben», heisst es in einer Mitteilung. Ihre langjährige Erfahrung und ihre gewinnende Art würden überzeugen. In Ihrer neuen Funktion werde sie Teil der Geschäftsleitung und berichte an Zoodirektor Severin Dressen.

«Seit meiner ersten Tätigkeit bei Scuol Tourismus als Gästebetreuerin hat mich die Leidenschaft gepackt, in der Dienstleistungsbranche zu arbeiten. An dieser Begeisterung hat sich nichts verändert», wird Claudia Herkert-Derungs zitiert. «Gepaart mit der persönlichen Faszination für den Zoo Zürich, dem hervorragenden Image und dessen weltweiten Engagements für den Naturschutz war für mich rasch klar, dass dieser Arbeitgeber der passende für meine nächste berufliche Herausforderung sein könnte.»

Zurzeit ist Claudia Herkert-Derungs selbstständig tätig im Bereich Beratung und Coaching in Kommunikations- und Marketingstrategie für Marken, Produkte, Organisationen und Transformationsprozesse. Davor hatte sie als Mitglied der Geschäftsleitung die Funktion als Director of Marketing, Sales und PR im Grand Resort Bad Ragaz inne sowie langjährige diverse Marketing-Management-Positionen in der Kuoni Reisen.

Markus Rege, der bisherige Leiter Marketing & Edukation, verlässt den Zoo Zürich nach 14 Jahren. «Ganz ziehen lassen wir Markus Rege aber nicht. Er wird weiterhin auf Projekt-Basis als Berater im Fundraising-Bereich tätig sein», heisst es in der Mitteilung weiter. (pd/cbe)