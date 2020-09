Zürich Tourismus: Neue Leiterin Märkte & Kongressbüro

Die neue Leiterin Märkte und Kongressbüro von Zürich Tourismus ist Dorothea Karl. In dieser Funktion übernimmt sie zwei bisher unabhängige Bereiche, die neu integriert geführt werden, heisst es in der Mitteilung.

Dorothea Karl war zuletzt als Group Head Product Management bei Switzerland Travel Center tätig, einer Vertriebsfirma von Hotelleriesuisse, Schweiz Tourismus, SBB und verschiedenen Regionalbahnen. In dieser Zeit war sie mitverantwortlich für den erfolgreichen Aufbau und die Entwicklung der Produktabteilung. Als Head of Market Management leitete sie strategisch und operativ die internationale B2B-Abteilung für Vertrieb, Produkt und Operations. Dorothea Karl bringt über 12 Jahre internationale Tourismuserfahrung in den Bereichen Vertrieb, Key Account Management und Produktmanagement mit.

Die Stelle als Leiterin Märkte & Kongressbüro bei Zürich Tourismus tritt Dorothea Karl per 1. Januar 2021 an und wird in dieser Funktion Mitglied der Geschäftsleitung. Den Zusammenschluss der beiden Bereiche Convention Bureau und Markt Management hat Zürich Tourismus per 1. September 2020 umgesetzt und dafür eine neue Leitung gesucht. Der neue Bereich legt den Fokus auf die Akquise und nutzt verstärkt bestehende Synergien im Freizeit- und MICE-Tourismus. (pd/wid)