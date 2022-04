HI Schweiz: Neue Location in Luzern

Das farbige Schaufenster dürfte dem einen oder anderen in Luzern bereits aufgefallen sein. Dabei handelt es sich um die neue Brand Experience Location der Designagentur HI Schweiz, welche am 14. April 2022 offiziell ihre Türen öffnet.

Der neue Raum im Herzen von Luzern ist ein Ort, an welchem ein eigenständiges Wirkungsfeld für Communities sowie ein Schaufenster für Unternehmen und Marken geschaffen wird, wie es in einer Mitteilung heisst. Auf dem Programm stehen regelmässige Vorträge, Podiumsdiskussionen und Interviews mit spannenden Persönlichkeiten zu aktuellen Themen rund um Design, Nachhaltigkeit, Kommunikation und Marketing. Zudem werden Workshops für Unternehmen rund um Design, Markenkommunikation und -entwicklung angeboten.

Bereits im November 2021 fand ein Preopening im kleinen Rahmen statt. Dabei hat der Fotograf Thomas Biasotto gemeinsam mit HI seine erste Ausstellung mit Fokus auf das Bergbuch «Massiv» durchgeführt.

Weitere Informationen zur Anmeldung und dem Programm finden Sie hier (pd/mj)