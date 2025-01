Tamedia: Neue Markenverantwortliche für Zeitungstitel

Publiziert am 16.01.2025

Tamedia hat zum Jahresbeginn 2025 die Führung seiner Medienmarken neu aufgestellt. Sogenannte Brand Business Managers sollen die einzelnen Medientitel stärker im Leser- und Werbemarkt positionieren. Sie verantworten zudem die Gewinn- und Verlustrechnung der jeweiligen Marken und berichten direkt an CEO Jessica Peppel-Schulz. Das schreibt Tamedia in einer Medienmitteilung. «Um insbesondere auch im Digitalen mit unseren Marken nachhaltig wachsen zu können, braucht es neue und ganzheitliche Ansätze in der Monetarisierung», begründet Peppel-Schulz die Einführung der neunen Funktion.

Vanessa Marr verantwortet den neuen Bereich

Die Leitung des Brand Business Managements übernimmt per 1. Januar 2025 Vanessa Marr. Sie ist gleichzeitig auch für den Tages-Anzeiger zuständig. Marr wechselt von Localsearch zu Tamedia, wo sie als Chief Marketing Officer tätig war und die Marken local.ch und search.ch betreute. Zuvor leitete sie das Werbegeschäft bei Microsoft Schweiz.

Aus den eigenen Reihen kommt Katerina Wardakas, die ab Februar 2025 als Brand Business Manager für die BZ Berner Zeitung und Basler Zeitung verantwortlich zeichnet. Wardakas arbeitet seit acht Jahren bei Tamedia und verfügt über Erfahrung in den Bereichen Werbemarkt, Vertrieb und digitales Marketing. Sie konzentrierte sich bisher auf digitale Abonnementvermarktung und Branding.

Die französischsprachigen Titel werden seit Anfang Jahr von Chantal de Senger betreut (persoenlich.com berichtete). Als Brand Business Manager verantwortet sie Strategie, Steuerung und Monetarisierung sowie die Markenführung aller Westschweizer Marken. De Senger hatte zuvor schon die Position als Executive Tamedia Westschweiz übernommen. (pd/nil)