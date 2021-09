Matterhorn Group: Neue Marketing- und Verkaufsleiterin

Die 36-jährige Claudia Beaufort wird ab Mitte Oktober Commercial Director der Matterhorn Group und ist dabei verantwortlich für Marketing, Revenue und Sales der Beherbergungsbetriebe des Unternehmens. So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Die aus Solothurn stammende Neuzugängerin absolvierte ursprünglich eine kaufmännische Lehre und zog danach nach London, wo sie gut zehn Jahre lang lebte und den BA English Language & Literature erlangte. Sie ist seit mehreren Jahren im Tourismus und in der Hotelbranche aktiv.

Im Jahr 2020 schloss Claudia Beaufort berufsbegleitend den MBA in Hospitality an der École hôtelière de Lausanne mit Bestnote ab. Parallel dazu war sie als Revenue & Reservation Manager im Le Grand Bellevue in Gstaad tätig, wo sie die digitale Transformation der Betriebs– und Reservierungssysteme umsetzte. (pd/lol)