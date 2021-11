AZ Medien: Neue Marketing-Unit AZ Konzept lanciert

Mit dem Angebot von AZ Konzept unterstützt AZ Medien Werbetreibende, Content-Marketing-Lösungen strategisch zu planen, Inhalte zu erstellen und diese in den passenden Kanälen auszuspielen. Sei das in klassischen oder in digitalen Mediengattungen, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Unit der AZ Medien werde AZ Konzept eng mit Watson und den Medien von CH Media zusammenarbeiten und gleichzeitig als «open platform» unabhängig am Markt agieren. AZ Konzept wird dabei auch mit weiteren Publishern sowie mit Media- und Werbeagenturen zusammenarbeiten.

«Watson war ein Vorreiter in Sachen Content-Marketing in der Schweiz. Mit AZ Konzept wollen wir unsere grosse Erfahrung jetzt noch umfassender und über Watson hinaus für unsere Kundinnen und Kunden nutzbar machen», lässt sich Michael Wanner, Delegierter des Verwaltungsrates der AZ Medien, in der Mitteilung zitieren.

Tarkan Özküp, Geschäftsleitung AZ Konzept: «Wir decken ein grosses Bedürfnis nach einer umfassenden Marketingberatung ab – von der Identifikation der kommunikativen Herausforderung über die Auswahl der Kanäle und Erstellung des Contents bis hin zur Erfolgsmessung. Bei AZ Konzept arbeiten wir mit Spezialistinnen und Spezialisten direkt am Medium.»

Zum Start umfasst das Team von AZ Konzept sechs Mitarbeitende: Neben Tarkan Özküp, der die Unit leiten und in einer Doppelrolle weiter Chief Commercial Officer bei Watson bleiben wird, setzt sich das Team gemäss Mitteilung wie folgt zusammen: Marcel Weibel, Sales & New Business (zuletzt Head of Sales bei Swiss Marketing Forum); Beat Wyss, Strategie & Konzeption (zuletzt Geschäftsführer Awarenics GmbH); Tharek Murad Aga, Digital & Methodologie (zuletzt Leiter Digital Marketing Credit Suisse Schweiz); Patrick Senn, Creative Direction & Storytelling (zuletzt Executive Creative Director bei Saatchi&Saatchi); ab 1. Dezember Andi Welti, Projektleitung & Controlling (zuletzt Expert Finance Controller bei Credit Suisse).

AZ Konzept biete Beratungsdienstleistungen, die ihren Kunden End-to-End-Content-Marketing-Lösungen ermöglicht. AZ Konzept ist eine Tochterfirma der AZ Medien AG, die Watson betreibt und 50 Prozent am Medienunternehmen CH Media hält. (pd/tim)