Publiziert am 23.05.2025

Eine neue Kommunikationsplattform namens Sichtweisenschweiz.ch ist online gegangen. Die Website richtet sich an Entscheiderinnen und Entscheider in der Schweiz und will verschiedene Perspektiven zur Weiterentwicklung des Landes präsentieren.

Die Plattform versteht sich als weltanschaulich und politisch unabhängig. Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen können dort Beiträge zu wirtschaftlichen, politischen, wissenschaftlichen, technischen, kulturellen und gesellschaftlichen Themen veröffentlichen.

Als Autorinnen und Autoren sind sachverständige Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Berufen und Bereichen vorgesehen. Auch Gastbeiträge von Unternehmen und Organisationen sind geplant.

Der Markenkern der Plattform lautet «Switzerland free, first, francs, fair». Für das Design der Website ist die Webagentur Beyond verantwortlich. Als Herausgeber fungiert Beat Schaller aus Hedingen. (pd/cbe)