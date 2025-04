Livesystems: Neue Partnerschaft mit City Lights

Publiziert am 03.04.2025

Livesystems, Anbieter von digitaler Aussenwerbung, und City Lights gehen eine Partnerschaft ein: Livesystems übernimmt ab sofort die Vermarktung der DOOH-Screens an hochfrequentierten Standorten in Zürich, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die Werbeflächen befinden sich unter anderem im Kreis 1. Damit baut Livesystems seine Reichweite in der Schweizer DOOH-Landschaft weiter aus.

Die DOOH-Screens bieten Platzierungen in Fussgängerzonen und an urbanen Hotspots. Werbetreibende erreichen ihr Publikum unter anderem im Niederdorf, der belebten Zürcher Altstadt. Die Standorte generieren Werbemöglichkeiten, die direkt im Livesystems Werbenetzwerk buchbar und individuell kombinierbar sind.

Wie der Grossteil des Livesystems-Inventar werden auch die neuen Standorte in Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Marktforschungsinstitut Intervista bewertet. Die erhobenen Leistungswerte sind im Planungstool «Inventory Finder» einsehbar und unterstützen Werbetreibende bei der zielgerichteten Kampagnenplanung. Durch die neuen Standorte steigert Livesystems seine Gesamtreichweite von über 13'000 Screens schweizweit. (pd/awe)