Publiziert am 25.09.2025

Die Demand-Side-Plattform Splicky hat eine neue Partnerschaft mit dem Forschungsinstitut Intervista angekündigt. Die Zusammenarbeit ermöglicht Werbetreibenden den Zugriff auf zusätzliche Zielgruppendaten für programmatische Digital-Out-of-Home-Kampagnen in der Schweiz.

Mit der neuen Kooperation stehen den Nutzern der Splicky-Plattform rund 150 Zielgruppenvariablen zur Verfügung, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese basieren auf Primärdatenerhebungen wie Mobilitätsdaten aus dem Footprints-Panel und Interviews aus dem Online-Panel von Intervista. Die Daten ergänzen die bereits seit einem Jahr verfügbaren Zielgruppendaten von Senozon.

Intervista liefert stunden- und wochentagsgenaue Affinitätswerte für verschiedene Bildschirme. Diese zeigen an, wie stark bestimmte Eigenschaften einer Zielgruppe an einem Standort und zu einer Zeit über- oder unterrepräsentiert sind. Das Variablenangebot umfasst Lifestyle und Interessen, Konsum- und Markenpräferenzen, Mobilitätsverhalten sowie Daten zum verfügbaren Anlagevermögen.

Die Splicky-Plattform ermöglicht den programmatischen Einkauf von Werbeflächen auf mobilen Endgeräten, Desktop-Computern, Digital-Out-of-Home-Bildschirmen, Connected TV und Audio-Formaten. Das Unternehmen ist eine Tochtergesellschaft der Goldbach Group mit Sitz in Küsnacht und konzentriert sich auf Programmatic Advertising in der DACH-Region. (pd/cbe)