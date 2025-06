Publiziert am 12.06.2025

SwissDrink hat eine neue digitale Vermarktungsplattform namens SignalMedia+ eingeführt. Das System ermöglicht Werbeauftraggebern die Buchung von Adscreen-Kampagnen in über 100 Getränke-Fachmärkten schweizweit über ein zentrales Online-Tool.

Die Plattform richtet sich an Produzenten, Distributoren und Branchendienstleister, die ihre Werbung direkt am Verkaufspunkt platzieren möchten. Über das Online-System können Kampagnen regional oder national geplant und gebucht werden. SwissDrink übernimmt dabei die gesamte Abwicklung von der Konzeption bis zur Ausspielung auf den Bildschirmen im Fachhandel.

«Werbung am Verkaufspunkt gehört zu den wirksamsten Hebeln im Marketing-Mix – insbesondere in der Getränke- und Genussmittelbranche», wird SwissDrink-Geschäftsleiter Stefan Gloor in der Mitteilung zitiert. Das Unternehmen will damit auf die steigenden Anforderungen an zielgenaue Kommunikation und effiziente Mediaplanung im Retail-Umfeld reagieren.

Die Besonderheit von SignalMedia+ liegt laut SwissDrink in der Platzierung der Werbung am Ort der Kaufentscheidung. In einer Branche mit grosser Sortimentsvielfalt und hoher Impulskauf-Quote sei dies ein entscheidender Vorteil. Das System soll auch für regionale Kunden mit kleineren Budgets zugänglich sein.

SwissDrink bezeichnet sich als führender Branchenverbund im Schweizer Getränkefachhandel. Mit SignalMedia+ will das Unternehmen klassische POS-Kommunikation mit digitalen Tools verbinden. (pd/cbe)