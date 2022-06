CH Media: Neue regionale Jobportale lanciert

Mit ostjob.ch und zentraljob.ch betreibt CH Media seit Jahren regionale Jobportale in der Ost- und Zentralschweiz. Nun lanciert das Unternehmen eigene Plattformen für das Mittelland sowie für die Regionen Bern und Basel. Am Dienstag ruft CH Media mit jobbern.ch, jobbasel.ch und jobmittelland.ch drei neue Jobportale für die Regionen Bern und Basel sowie das Mittelland ins Leben, heisst es in einer Mitteilung.

Die neuen Plattformen werden analog dem Konzept von ostjob.ch und zentraljob.ch mit einem klar regionalen Fokus und der hauseigenen Technologie lanciert, schreibt CH Media. Die neuen Portale verfügten damit von Beginn weg über eine markterprobte State-of-the-Art-Lösung. (pd/wid)