Livesystems: Neue Screens in Berner Oberland-Bussen

Publiziert am 02.06.2026

Seit Januar sind 33 Screens in 21 Fahrzeugen der Busflotte ausgerüstet. Die Screens ermöglichen laut Mitteilung mehr als 2,3 Millionen Bruttokontakte pro Jahr.

AFA Bus betreibt seit 1917 Buslinien im Berner Oberland und verbindet heute auf 15 Linien Orte wie Adelboden, Frutigen, Kandersteg und die Lenk. Die Screens sollen die Fahrgäste mit einer Mischung aus News, Infotainment und Werbung bespielen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Livesystems-CEO Adriano Beti sagt dazu: «Als Pionier der digitalen Aussenwerbung im öffentlichen Verkehr schaffen wir gemeinsam neue Möglichkeiten für zielgerichtete Werbung in den Bussen. Und wir erhöhen gleichzeitig die Dienstleistung für die Fahrgäste – mit bester Unterhaltung und relevanten Informationen in Echtzeit.»

Livesystems zählt nach eigenen Angaben über 13'000 Screens an Standorten in öffentlichen Verkehrsmitteln, an Bahnhöfen, auf öffentlichen Plätzen sowie in Shops und Postfilialen. Das Unternehmen mit Sitz in Liebefeld bei Bern ist seit 2021 eine Tochtergesellschaft der Schweizerischen Post. (pd/cbe)