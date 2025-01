Comsquad: Neue Sportmarketing-Agentur startet in Bern

Publiziert am 23.01.2025

Comsquad nimmt als neue Sportmarketing-Agentur in Bern ihren Betrieb auf. Unter der Leitung von Jocelyn Sommer bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Strategieberatung, Content-Erstellung, Channel-Management und Online-Marketing-Kampagnen an. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Vermarktung, etwa durch Partner- und Sponsorenakquise sowie Aktivierungskonzepte, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das Geschäftsmodell basiert demnach auf einem agilen Ansatz: Für jedes Projekt stellt Comsquad ein spezifisches Team aus Kernmitarbeitenden und spezialisierten Partnern zusammen. Die Agentur richtet sich an Sportsponsoren, -verbände und -vereine sowie an Sportveranstalter und Athletinnen und Athleten.

«Mit Comsquad möchten wir die emotionale Kraft des Sports und dessen Geschichten nutzen, um Markenkommunikation auf ein neues Level zu bringen und gleichzeitig einen gesellschaftlichen Mehrwert zu schaffen», wird Jocelyn Sommer, Gründer und Geschäftsführer, in der Mitteilung zitiert. (pd/cbe)