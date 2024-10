Inhalt und Form: Neue Verpackung für die Gofitüre

BCM 2024

Zwei Mal Gold geht in die Schweiz

Zwei Mal Gold und sechs Mal Silber gehen in die Schweiz

Bei den Best of Content Marketing-Awards gab es Gold für ein Magazin und für einen Podcast aus der Schweiz.

Bei der Verleihung der Best of Content Marketing-Awards schneiden Schweizer Arbeiten nicht ganz so gut ab wie im Vorjahr. Gold gab es für ein Magazin und für einen Podcast.