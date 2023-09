Programmatic Advertising

Neue Wege für die Nutzererkennung

Welche technologischen Ansätze gibt es für Werbetreibende nebst den Third Party Cookies? Diese Frage stand im Zentrum vom IAB-Event am Mittwochabend in Zürich. Antworten kamen von Moritz Schneider, CEO Hoy Digital und Mediaschneider, oder Lidia Schneck von Google.

Moritz Schneider, CEO Hoy Digital und Mediaschneider, Gaël Demessant, Mitgründer von First ID, Lidia Schneck, Privacy & Chrome Partnerships Google, und Lukáš Šmol, Direktor von Czech Publisher Exchange (CPEX). (Bilder: Oliver Rüesch/zVg)