Publiziert am 01.11.2024

Für die aktuell laufende Brandkampagne «Because it's Mercedes-Benz» haben Publica4 und Team X zwei neue High Impact Ads lanciert. Im Vordergrund stand laut einer Mitteilung, mit den neuartigen Werbeformaten, entsprechend Attention zu generieren.

Mobile Experience Ad: Das Experience Ad, ein aufmerksamkeitsstarkes Mobile-Werbeformat, wird laut Mitteilung nahtlos innerhalb des Contents integriert. Es schaffe so ein angenehmes Nutzererlebnis. Durch den integrierten Scrolling-Effekt würden die Nutzer dazu eingeladen, sich aktiv mit der Werbebotschaft auseinanderzusetzen.

Desktop Video Wall Slider: Für die Desktop-Platzierung wurde das bereits bekannte und grossflächige Werbeformat «Video Wall» mittels eines integrierten Slider-Effektes weiterentwickelt. Nutzer können durch das Verschieben des Sliders in die unterschiedliche Bildwelt eintauchen. Auf diese Weise wird eine interaktive und immersive Werbeerfahrung geschaffen.

«Die Zusammenarbeit mit einem innovativen Partner, der sich auf kreative und originelle Werbekonzepte für die Stärkung der Mercedes-Benz Markenpräsenz fokussiert, bereitet uns grosse Freude. Mit der Einführung dieser neuen Werbeformate steigern wir gezielt die Markenwahrnehmung von Mercedes-Benz und positionieren sie nachhaltig und erfolgreich im Markt», wird Myriam Dünnenberger, Head of Marketing Communication bei Mercedes-Benz Schweiz, zitiert.

«Mit dem Experience Ad sowie der neuartigen Video Wall setzen wir neue Massstäbe in der Werbung. Wir konzentrieren uns auf High Impact Ads, die eine überdurchschnittlich hohe Aufmerksamkeit generieren. Wir sind äusserst dankbar, mit Mercedes-Benz und PHD zwei innovative Partner an unserer Seite zu haben, die diese Vision teilen», so Luca Maier, Chief Sales Officer bei Publica4. (pd/cbe)