Filmpolitik: Neuenburger Ständerat wird oberster Filmlobbyist

Markenkongress

Eine Marke braucht mehr als KI

Dieses Jahr steht der Event unter dem Motto «Exzellenz in Kreativität und Tech». Rund 100 Speaker treten auf.

Unter dem Motto «Exzellenz in Kreativität und Tech» findet am 23. Juni der Schweizer Markenkongress in Zürich statt. Rund 100 Speaker, darunter Brands wie UBS, Ricola, Lindt&Sprüngli, werden auf der Bühne erwartet.