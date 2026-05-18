Publiziert am 18.05.2026

Im Zentrum des neuen Auftritts steht der englischsprachige Claim «Legendary Moments» – eine Referenz auf die James-Bond-Vergangenheit des Bergs und das Erlebnisversprechen für internationale Gäste. Verantwortlich für den Relaunch zeichnet die Berner Agentur Stämpfli Kommunikation.





Visuell setzt die Schilthornbahn AG auf Kontinuität, aber mit einer Akzentverschiebung: Die Hausfarbe Magenta bleibt, wird aber durch ein dunkleres Purpur ergänzt. Im überarbeiteten Logo rückt der Name «Piz Gloria» – das 1969 für den Bond-Film «Im Geheimdienst Ihrer Majestät» bekannt gewordene Drehrestaurant – gleichberechtigt neben «Schilthorn». Man trage damit der internationalen Bekanntheit des Namens Rechnung, heisst es eine einer Medienmitteilung. (pd/nil)



