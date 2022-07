Die Suchplattformen AutoScout24, MotoScout24, ImmoScout24 und FinanceScout24, die bis letztes Jahr zu Scout24 Schweiz und nun zur Swiss Marketplace Group (SMG) gehören, haben ihren Markenauftritt überarbeitet.

Der klare Kontrast zwischen Weissraum und frischen Farbakzenten ersetzt das bisherige orange-blauen Design und schafft Übersicht. So werde das Finden von Autos, Motorrädern, Wohnungen, Versicherungen und Finanzierungen einfacher. Mit knalligen Leuchtmarker-Streifen werde an die Momente erinnert, als Suchende interessante Inserate in der Zeitung entdeckt und angestrichen oder umkreist hatten, heisst es in der Mitteilung.



Gilles Despas, CEO der SMG Swiss Marketplace Group sagt zum neuen Design laut Mitteilung: «Das oberste Ziel der SMG ist es, mit wegweisenden Produkten das Leben der Menschen zu vereinfachen. Mit dem neuen Auftritt von ImmoScout24, MotoScout24, AutoScout24 und FinanceScout24 werden diese für unsere Nutzerinnen und Nutzer noch attraktiver und übersichtlicher, sodass mit dem neuen Design den nächsten wichtigen Schritt in unserer Zielerreichung erfolgt.»

Mit der Einführung des neuen Designs geht eine Kampagne einher. Sie wird ausgespielt bis Oktober auf allen Online- und Offline-Kanälen zum Leitgedanken «Lebe, wie du willst» sowie dediziert für die einzelnen Marktplätze: Auto («Fahre, was du willst»), Motorrad («So frei, wie du willst»), Immobilien («Wohne, wie du willst») sowie Finanzen und Versicherungen («Versichere, wie du willst»). Zu sehen ist die Kampagne auf der Titelseite sowie vier Anzeigeseiten von 20min am Tag der Lancierung des Rebrandings, in diversen TV Sponsorings, darunter Meteo und Serienmontag auf SRF sowie die Höhle der Löwen auf Vox, sowie auf drei Megapostern an den Hauptbahnhöfen Zürich, Bern und Genf. Die Kampagne entstand in Zusammenarbeit mit der Agentur Sir Mary aus Zürich. (pd/mj)