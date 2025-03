Publiziert am 31.03.2025

Der vom Content Marketing Forum (CMF) ausgerichtete Preis sucht erstmals plattformunabhängig nach den besten Channels und Kampagnen im deutschsprachigen Raum. Die Einreichphase läuft bis zum 30. Juni, heisst es in einer Mitteilung.

Der BICC-Award richtet sich an alle Arbeiten aus dem Influencer-Marketing, die über eine signifikante Menge an nicht-werblichem Content verfügen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Content im Channel des Influencers oder auf den Kanälen des beauftragenden Unternehmens veröffentlicht wurde.

Der Award soll eine Lücke schliessen, da bisher ein unabhängiger Qualitätsmassstab für Influencer-Marketing fehle, heisst es weiter. Der Award ist eigenständig, aber eingebettet in die «Best of Content Marketing»-Awardfamilie (BCM).

Die Preisverleihung für alle BCM-Awards– zu der neben dem BICC auch der «Best of Content Marketing» (BCM) und der «Best of Corporate Print» (BCP) gehören – findet gemeinsam am 9. Oktober in München statt. (pd/spo)