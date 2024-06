Scharlachrot: Neuer Besitzer und neuer Name

Publiziert am 03.06.2024

Scharlachrot wurde von Kurt Wettstein vor über dreissig Jahren ursprünglich als WVC Communication gegründet. Zu den aktuellen Kunden gehören nationale als auch internationale Unternehmen und Marken wie Geberit, Bico, Kapag oder die TX Group, heisst es in einer Mitteilung.

«Marcus Josty hat einen unglaublich breiten Background und bringt nochmals neue Expertise in die Agentur, von der nicht nur unsere Mitarbeitenden, sondern auch unsere Kundinnen und Kunden profitieren werden. Seine Leidenschaft, seine Ideen und klaren Visionen für die Entwicklung des Unternehmens haben mich von Anfang an überzeugt», so Kurt Wettstein, der auch in Zukunft Verwaltungsratsmitglied von Scarlet AG ist.

Marcus Josty war die letzten Jahre Creative Director und Partner bei Wirz Group. Nebst zahlreichen Kampagnen für Kunden wie Migros, BKW, Yallo oder die Migros Bank, war er bei Wirz mitverantwortlich für den gesamten visuellen Markenauftritt der Migros, welcher im Rahmen der neuen Dachmarkenstrategie im Jahr 2020 neu entwickelt wurde. Auch wurde unter seiner kreativen Leitung der visuelle Auftritt der Marke «V-Love» für die Migros konzipiert und entwickelt, welcher 2022 einen silbernen Effie gewann.

«Ich freue mich auf die neue Herausforderung und habe grossen Respekt vor dem, was Kurt Wettstein über die letzten vier Jahrzehnte mit Scharlachrot aufgebaut hat. Die Agentur erfreut sich nicht nur über langjährige Mitarbeitende, sondern auch über langjährige Kundenbeziehungen – beides ist in der heutigen Zeit nicht selbstverständlich», wird Marcus Josty zitiert. (pd/spo)