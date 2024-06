Migros: Neuer Chief Transformation Officer ernannt

Publiziert am 27.06.2024

Thomas Eisele wird als Chief Transformation Officer zur Migros stossen und die aktuell laufende, umfassende Transformation der Migros-Gruppe führen. In dieser Funktion wird er Mitglied der Generaldirektion des Migros-Genossenschafts-Bundes (MGB). Thomas Eisele ist bis Ende Juni 2024 Mitglied der Konzernleitung der Valora Gruppe und wird im November bei der Migros starten.

Thomas Eisele bringt langjährige, breite Erfahrung in verschiedenen Führungsfunktionen im Detailhandel in der Schweiz und im Ausland mit. Seit 2008 ist er für die Valora Gruppe tätig, während den letzten zehn Jahren war er CEO der Division Food Service und Mitglied der Konzernleitung. Im Jahr 2009 wurde er Leiter M&A / Corporate Business Development. Nach der Übernahme von Brezelbäckerei Ditsch in Deutschland und Brezelkönig in der Schweiz im Jahr 2012 war er bis 2014 Geschäftsführer von Brezelkönig und bis Januar 2019 Geschäftsführer von Ditsch. Davor hatte er verschiedene Positionen bei Manor, der Itheca Gruppe und arbeitete für Buck Brunner Partner sowie bei MCS als Unternehmensberater. Thomas Eisele ist 49 Jahre alt und hat an der Universität Basel ein Wirtschaftsstudium absolviert. (pd/wid)