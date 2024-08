Nau Media: Neuer Finanzchef für das Online-Medienhaus

Publiziert am 22.08.2024

Stefan Von Niederhäusern arbeitete zuletzt bei der Bernexpo Groupe als Leiter Controlling. Zuvor war er für Scout24 und die Swisscom tätig.

Stefan von Niederhäusern wird in einer Medienmitteilung mit den Worten zitiert: «Ich freue mich sehr, gemeinsam mit dem gesamten Team das Wachstum und die strategische Entwicklung der Nau Media AG weiter voranzutreiben. Die Entwicklung des Unternehmens seit seiner Gründung ist bemerkenswert. Ich bin begeistert von der Innovationskraft und der Geschwindigkeit, mit der an der Produktpipeline gearbeitet wird.» Von Niederhäusern nimmt in seiner Funktion als Finanzchef auch Einsitz in die Geschäftsleitung, wie Nau Media mitteilt.

Auch Yves Kilchenmann, CEO der Nau Media AG, freut sich über den Neuzugang: «Wir konnten mit Stefan von Niederhäusern genau das Fachwissen und Flair finden, das unsere Reise perfekt begleitet.» (pd/nil)