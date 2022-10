NK Media: Neuer Head of Performance Marketing bestimmt

Am 1. November tritt Bryan Montero seine Position als Head of Performance Marketing bei der Social-Performance-Agentur aus Zürich an. Als neue linke Hand des Mitgründers Nicolas Kubat unterstützt er NK Media laut Mitteilung dabei, die Social-Performance-Kampagnen der Kundinnen und Kunden «zu optimieren und das Wachstum zu steigern». Seine zentralen Aufgabenbereiche umfassen die Beratung der Kundinnen und Kunden sowie die Leitung des Performance-Marketing-Teams.

Montero bringt gemäss Mitteilung «jahrelange Erfahrung» im Bereich des Performance Marketings mit und hat bereits verschiedenste Aufgaben als Berater und Manager in Unternehmen und Agenturen wie Publicis Media und Mediaschneider übernommen. Zuletzt war er in der Position als Social Media and Engagement Manager für die Coca-Cola Company in der Schweiz tätig. Er habe dem Unternehmen dazu verholfen, die Reichweite der Social Accounts zu erhöhen.

Montero studierte an der SIB, hält einen diplomierten Marketingmanager HF und macht nun einen CAS mit dem Schwerpunkt Customer Behavior an der HWZ. Von dieser Expertise könnten die Kundinnen und Kunden von NK Media zukünftig auch profitieren, «da die Cases nun noch genauer an deren Bedürfnisse abgestimmt werden». (pd/tim)