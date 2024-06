Frey & Frey: Neuer Head of Sales & Business Development

Publiziert am 27.06.2024

Per 1. August 2024 wird Christian Petrini die neu geschaffene Position des Head of Sales & Business Development bei der Frey & Frey übernehmen, wie es in einer Mitteilung heisst. Dieser Schritt unterstreiche das kontinuierliches Bestreben, das Wachstum des Unternehmens der vergangenen Jahre weiter voranzutreiben und die strategische Weiterentwicklung der Firma sicherzustellen.

In seiner neuen Rolle ist Christian Petrini verantwortlich für die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, der Implementierung einer langfristigen Verkaufsstrategie, für die Akquisition neuer Projekte sowie den Aufbau und die Pflege strategisch relevanter Kundenbeziehungen. Zusätzlich werde er interne Projekte zur Weiterentwicklung des Unternehmens und so einen massgeblichen Beitrag zur zukünftigen Ausrichtung der Frey & Frey AG leisten.

Christian Petrini bringt umfangreiche Erfahrung in der Key-Account-Betreuung sowie im Change- und Innovationsmanagement mit. Zuletzt war er CEO der Vifian Möbelwerkstätte AG und davor in verschiedenen Führungspositionen in unterschiedlichen Branchen tätig, unter anderem im Key Account Management beim Möbelproduzenten Vitra.

«Die Frey & Frey AG ist in Geschäftsfeldern tätig, welche mir bestens bekannt sind und in denen ich über ein weitreichendes Netzwerk verfüge. Ich freue mich sehr, künftig an der langfristigen Weiterentwicklung des Unternehmens mitwirken und meinen Teil zum weiteren Erfolg beitragen zu dürfen», sagt Christian Petrini.

Dominic Hefti, CEO & Partner äussert sich wie folgt zur Neubesetzung der Stelle: «Wir sind überzeugt, dass Christian Petrini eine wertvolle Bereicherung für unser Team sein wird. Mit seiner langjährigen Erfahrung und einem beachtlichen Leistungsausweis in mit uns verwandten Branchen wird Christian einen wichtigen Teil dazu beitragen, unsere Wachstumsziele zu erreichen und unsere Marktposition zu stärken.» (pd/wid)