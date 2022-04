Sympany: Neuer Leiter Produkte und Marketing gewählt

Per April 2022 hat der Sympany-Verwaltungsrat Boris Jacklowsky zum Leiter des Geschäftsbereichs Produkte & Marketing und zum Mitglied der Geschäftsleitung ernannt. Zuvor hatte er diese Funktionen ad interim inne.

Boris Jacklowsky arbeitet seit 2017 bei Sympany. Zunächst war er Leiter Marketing & Kommunikation und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Seit September 2021 war er zusätzlich als Leiter Angebotsmanagement und Customer Analytics sowie Mitglied der Geschäftsleitung ad interim tätig.

Im Rahmen einer Reorganisation entstand bei Sympany kürzlich der neue Geschäftsbereich Produkte & Marketing. Dessen Leitungsposition wurde intern und extern ausgeschrieben. Nach einem mehrstufigen Auswahlverfahren mit zahlreichen Bewerberinnen und Bewerbern hat sich der Sympany Verwaltungsrat letzte Woche für Boris Jacklowsky entschieden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Als Leiter Produkte & Marketing nimmt er seit dem 1. April 2022 auch Einsitz in der Geschäftsleitung. Verwaltungsratspräsident Siegfried Walser begründet die Wahl wie folgt: «Der Verwaltungsrat hat bewusst jemanden gesucht, der mit seiner Denkhaltung und seinem Führungsverständnis das Unternehmen als Ganzes mitgestaltet und voranbringt. Wir gratulieren Boris herzlich zu seiner Wahl und wünschen ihm viel Erfolg und Freude bei seiner Aufgabe.»

Boris Jacklowsky verfüge über grosse Erfahrung in der Strategieberatung und der Marketingkommunikation, heisst es weiter. Bevor er zu Sympany stiess, verantwortete er als Mitglied der Geschäftsleitung bei Verivox das Schweizer Geschäft und war bei der AXA Winterthur während sechs Jahren als Head of Digital Business tätig. Der Diplominformatiker FH und eidg. dipl. Marketingleiter kenne sich in der Schweizer Versicherungsbranche und im Gesundheitswesen hervorragend aus, schreibt Sympany. Er verfüge über langjährige Erfahrung in der Digitalisierung und der Entwicklung digitaler Produkte. (pd/wid)