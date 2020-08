Evoq: Neuer Look für Tessiner Limonade

Gazosa Monti lanciert die traditionelle Tessiner Limonade neu und setzt dabei vor allem auf Natur, Nähe und Nachhaltigkeit. Mit einem reduzierten, selbstbewussten Design fokussiere man auf die sieben fruchtigen Aromen und spreche all jene an, die vom Sommer nie genug kriegen können, schreibt die Zürcher Marken- und Kommunikationsagentur Evoq in der Mitteilung.





Ziel der Designentwicklung sei es, Familientradition und südliche Lebensfreude zu verbinden. Dabei sollten die Sorten leicht erkennbar und unterscheidbar sein, so Evoq. Leuchtend satte Farbverläufe unterstreichen die Geschmacksrichtung und bringen einem in die bunte Welt des Südens. Ornamentale Formen erinnern an die schmiedeisernen Tore Tessiner Grotti, wobei die grafische Darstellung traditionelle Formen in die heutige Zeit überführt und gleichzeitig die transparente Produktionsweise unterstreicht.

So wird mit einer reduzierten Designsprache wird eine Welt geschaffen, die den Produktnutzen einfach und verständlich transportiert: jeder Schluck, wie ein Moment Ferien.

Verantwortlich bei Gazosa Monti: Roberto Feusi CEO; verantwortlich bei evoq: Christian Sutter (Mandatsleitung); Sara Streule (Creative Direction, Konzept), Marta Frieden (Design) (pd/wid)