Limmatstadt: Neuer Markenauftritt für Region

Publiziert am 29.08.2025

An der Generalversammlung vom Donnerstag im Kurtheater Baden stellte die regionale Standortförderung Limmatstadt AG ihre strategische Neuausrichtung vor. Kernstück ist der überarbeitete Markenauftritt «Limmattal. Raum für mehr.», der die 14 angeschlossenen Gemeinden und über 300 Aktionäre unter einer gemeinsamen regionalen Identität vereint.

Die Neupositionierung geht mit einer klaren Differenzierung einher: Während die Limmatstadt AG als Organisation bestehen bleibt, steht «Limmattal» neu für die gesamte Region – unabhängig von politischen Grenzen. «Gemeinsam gestalten wir ein starkes Limmattal und schaffen Raum für mehr», lautet das definierte Zielbild.

Bereits in Umsetzung sind laut einer Mitteilung zwei zentrale Kommunikationsprojekte: Die «Entwicklung einer gemeinsamen, regionalen und digitalen Agenda» sowie das Projekt «Kommunikationskanäle Limmattal». Beide zielen darauf ab, die Sichtbarkeit regionaler Angebote zu verstärken und Synergien zwischen den Gemeinden zu nutzen.

Personell gab es Veränderungen im Verwaltungsrat: Nach den Rücktritten von Jasmina Ritz und Josef Bütler wurde Roger Bachmann, Stadtpräsident von Dietikon, neu gewählt. Die Limmatstadt AG vertritt seit dem Anschluss des Planungsverbands ZPL den gesamten Bezirk Dietikon inklusive Birmensdorf.

Geschäftsführerin Stephanie Kiener betont die aktivere Rolle der Organisation: «Als zentrale Dienstleisterin und verbindende Drehscheibe übernehmen wir seit Sommerbeginn eine treibende Kraft für die regionale Entwicklung.» (pd/cbe)