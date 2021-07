Das in Rapperswil-Jona ansässige Gastronomieunternehmen Dieci AG, dem unter anderem 38 Pizzakurier-Standorte in der ganzen Schweiz und 3 Restaurants angeschlossen sind, ist in den nächsten zwei Saisons mit seinem Brand «dieci» Titelsponsor und Namensgeber der Challenge League. Beim abgeschlossenen Vertrag besteht gemäss Mitteilung die Option auf Verlängerung um zwei weitere Jahre.

Durch den Abschluss des Sponsoringvertrages mit dem exklusiven Vermarktungspartner der SFL, der Ringier Sports AG, heisst die zweithöchste Liga im Schweizer Klubfussball ab sofort «dieci Challenge League». Neben der Namensgebung beinhalte das Rechtepaket die Logopräsenz auf den Trikots aller Challenge-League-Spieler, einen prominenten Auftritt auf der Bandenwerbung in allen zehn Stadien der zweithöchsten Liga sowie ein umfangreiches Ticketkontingent für die 180 Meisterschaftsspiele, heisst es in der Mitteilung weiter.

Italienisches Flair in der Challenge League

Rocco Delli Colli, Gründer von dieci und Verwaltungspräsident, freut sich über das Engagement im Schweizer Fussball: «Pizza ist das populärste Gericht Europas und auch als Verpflegung während Fussballübertragungen sehr beliebt. Bei der Gestaltung des dieci Logos haben mich nicht zuletzt die vielen Fussballhelden mit der Nummer 10 inspiriert. Damit liegt auf der Hand, dass sich dieci als Titelsponsorin und Namensgeberin der zweithöchsten Schweizer Fussball-Liga engagiert», wird er in der Mitteilung zitiert.

Claudius Schäfer, CEO der Swiss Football League, sagt: «Wir freuen uns über den Einzug des italienischen Lebensstils in die Challenge League. Der Abschluss mit dem grössten Pizzakurier-Service der Schweiz ist ein positives Zeichen für den Schweizer Fussball und beweist die Attraktivität der zweithöchsten Liga des Landes.» Und Martin Blaser, CEO von Ringier Sports, ergänzt: «Wir freuen uns, dass es uns mit dieci, dem Schweizer Marktführer für Pizzakurier-Dienstleistungen, gelungen ist, eine starke Partnerin für die Challenge League zu verpflichten, die den Schweizer Klubfussball massgeblich unterstützen wird.» (pd/lom)